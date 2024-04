POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord (ots) - Ein 45 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (11.04.2024) im Bereich der Straße Am Kochenhof einen Jugendlichen sexuell belästigt haben. Der 17-Jährige beobachtete gegen 18.20 Uhr den Mann dabei, wie er in einem Gebüsch an seinem Glied manipuliert haben soll. Als er den Tatverdächtigen daraufhin ansprach, soll der Mann mit seinem E-Scooter ...

mehr