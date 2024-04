Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Handyräuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (11.04.2024) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, das Handy eines 47-Jährigen geraubt zu haben. Der 47-Jährige stand gegen 21.00 Uhr am Eingang eines Supermarktes an der Kronenstraße und telefonierte. Der Tatverdächtige kam auf den 47-Jährigen zu, riss ihm das Handy aus der Hand und trat nach ihm. Anschließend flüchtete er über die Lautenschlagerstraße in Richtung Hauptbahnhof. Der 47-Jährige sowie ein weiterer Zeuge verfolgten den Tatverdächtigen und stellten den sich wehrenden Mann kurz darauf an der Ecke Lautenschlagerstraße/Arnulf-Klett-Platz. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Auch auf der Polizeiwache wehrte sich der Tatverdächtige und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der 28-Jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (12.04.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell