Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Opel zerkratzt

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in Elxleben a. d. Gera ein Auto. Ein 68-jähriger Mann hatte seinen Opel Astra in der Nacht zu Sonntag in der Thomas-Müntzer-Straße geparkt. Im Schutz der Dunkelheit wurde das Auto Zielscheibe von Vandalen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie beide Seiten des Opel. Der dadurch verursachte Schaden ist beträchtlich. Für die Instandsetzung des Lacks wird mit Kosten von etwa 6.000 Euro gerechnet. Der 68-Jährige erstattete Sonntagmorgen bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell