LPI-EF: Neues Fahrrad entwendet

Erfurt (ots) - Bei der Streifenfahrt am Freitagmorgen fiel Beamten der PI Sömmerda auf der B4 im Bereich Straußfurt - Henschleben ein Pkw Renault durch ein waghalsiges Überholmanöver auf. In der folgerichtigen Kontrolle, ergab der Atenalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille. Nach der Blutentnahme musste er auch seinen Füherschein abgeben. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 ...

