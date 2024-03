LPI-EF: Blutentnahme folgt auf Geschwindigkeitsübertretung

Erfurt (ots) - Zwischen Dienstag und Donnerstag klauten Unbekannte in Erfurt Airbags aus Autos. Von einem Mercedes, welcher in einem Parkhaus in der Hanoier Straße parkte, wurde die Fahrertür beschädigt. So gelangten sie in dessen Innenraum. Ein Airbag und ein Navigationsgerät sowie der Stern von der Motorhaube wurden durch die Täter aus- und abgebaut. Schließlich beendeten die Täter ihren Beutezug und flüchteten. ...

