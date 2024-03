Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sterne und Airbag von Mercedes geklaut

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag klauten Unbekannte in Erfurt Airbags aus Autos. Von einem Mercedes, welcher in einem Parkhaus in der Hanoier Straße parkte, wurde die Fahrertür beschädigt. So gelangten sie in dessen Innenraum. Ein Airbag und ein Navigationsgerät sowie der Stern von der Motorhaube wurden durch die Täter aus- und abgebaut. Schließlich beendeten die Täter ihren Beutezug und flüchteten. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von über 2.000 Euro. Auf ähnliche Art und Weise schlugen die Unbekannten in einer Tiefgarage in der Geschwister-Scholl-Straße zu. Dieses Mal wurde aus dem Multifunktionslenkrad eines Mercedes der Airbag ausgebaut. Auch hier fehlt das Emblem von der Motorhaube. (MO)

