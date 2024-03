Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Diebstähle aufgedeckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Zeitraum von Ende November 2023 bis Februar 2024 war es, vorwiegend in Sömmerda, aber auch in Kölleda vermehrt zu Diebstahlshandlungen von Bargeld in städtischen Einrichtungen und Firmen gekommen. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Geschädigten und dem schnellen polizeilichen Einschreiten, wurde ein 37-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausgemacht. Nach akribischer Ermittlungsarbeit wurden ihm mehrere weitere Taten nachgewiesen. Bei der Vernehmung des 37-Jährigen zeigte er sich geständig und räumte alle Taten ein. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von 4250 Euro entwendet. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell