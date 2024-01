Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 9:15 Uhr, kam es in der Straße Die Gräfte zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Jalousie eines Wohnhauses. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

