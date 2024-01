POL-EL: Nordhorn - Brand in Kleingartenanlage

Hoogstede (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Samstagnachmittag kam es in der Kruppstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu dem verschlossenen Tank eines Lkw Mercedes. Sie entwenden Diesel im Wert von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

