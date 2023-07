Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen - 2307071

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgenden Einbruch im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht zu Dienstag, 25. Juli 2023, brach ein bisher unbekannter Tatverdächtiger, gegen 00:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Kiosks am Angermunder Weg in Tiefenbroich ein. Eine Videokamera filmte den Tatverdächtigen bei der Tat. Er dursuchte den Verkaufsraum und entwendete Zigaretten im Wert eines geringen vierstelligen Betrages. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließ er anschließend die Tatörtlichkeit und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Der Einbrecher kann lediglich mit dunkler Bekleidung und weißen Handschuhen beschrieben werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell