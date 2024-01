POL-EL: Haren - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern um 15:40 Uhr kam es in der Kleingartenanlage im Ootmarsumer Weg zu einem Brand. Vermutlich durch die Inbetriebnahme eines Saunaofens entstand ein Brandherd in der Zwischenwand einer Gartenhütte. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Nordhorn gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns ...

