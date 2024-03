Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 43-Jähriger wird Opfer von Betrügern

Erfurt (ots)

Ein 43-Jähriger wurde im Februar Opfer von Betrügern. In einer Dating-App hatte er eine Frau kennengelernt, die sich als Anlageberaterin ausgab. Diese wies den Mann auf eine Online-Plattform hin, auf welcher man angeblich in Kryptowährung investieren konnte. In der Aussicht auf gute Renditen legte der 43-Jährige 23.000 Euro über die besagte Internetseite an. Als der Mann allerdings misstrauisch wurde und versuchte sein Geld zurück zu transferieren, wurde der Zugriff auf sein Erspartes verwehrt. Der Mann ahnte, dass er auf Betrüger hereingefallen war und erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Erfurter Polizei. (JN)

