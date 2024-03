Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mandant entpuppt sich als Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein Dieb trieb in einer Erfurter Rechtsanwaltskanzlei sein Unwesen. Gestern Morgen stellten Mitarbeiter fest, dass in ihrem Büro in der Altstadt eine Geldkassette sowie eine Brille verschwunden waren. Ein Blick in die Videoüberwachung bestätigte den Verdacht. Am Vortag hatte ein unbekannter Mann die Gegenstände gestohlen. Ein Zeuge sah den Dieb sogar, hielt ihn allerdings für einen Mandanten. Die Polizei sicherte die Videoaufzeichnungen und sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter wurden wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

