LPI-EF: Diebe im Sportlerheim

Erfurt (ots) - Auf einen Mercedes hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch abgesehen. Dieser parkte in einer Tiefgarage in der Dessauer Straße. Mit fachmännischem Geschick entfernten die Diebe das Türschloss des Autos und gelangten so in das Wageninnere. Hier demontierten sie nicht nur den Airbag des Lenkrads und das Navigationsgerät, sondern stahlen auch einen kleineren Bargeldbetrag sowie ein Ausweisdokument ...

