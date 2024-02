Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel mit einer verletzten Person - Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

Zetel (ots)

Am Montag befuhr ein 27-Jähriger aus Wilhelmshaven gegen 21:30 Uhr die Röbendiekenstraße in Richtung B 437. Hier übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und fuhr auf diesen auf. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

