POL-WHV: Unfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung Am Spülteich kam es in Varel am 11.02.2024 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen der Wohnungstür in die Wohnung. Hier entwendeten sie das Portemonnaie des anwesenden Bewohners, der nichts vom Tatgeschehen bemerkt hat. Das Portemonnaie konnte anschließend in ...

mehr