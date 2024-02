Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

In Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 22:30 Uhr kam es in der Fritz-Frerichs-Straße in Zetel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Das Badezimmerfenster des Hauses wurde durch bislang unbekannte Täter geöffnet. So gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Der oder die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell