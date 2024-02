Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Bockhorner Straße im Ortsteil Borgstede zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten die hintere Zugangstür zum Wohnhaus auf. Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Haus und entwendeten Bargeld. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 923-0.

