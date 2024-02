Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einliegerwohnung in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung Am Spülteich kam es in Varel am 11.02.2024 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen der Wohnungstür in die Wohnung. Hier entwendeten sie das Portemonnaie des anwesenden Bewohners, der nichts vom Tatgeschehen bemerkt hat. Das Portemonnaie konnte anschließend in einem tatortnahen Abfallbehälter aufgefunden werden. Es fehlte Bargeld und ein Haustürschlüssel. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell