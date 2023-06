Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Stromausfall in Marienheide: Baum stürzt auf Stromleitung und verursacht Versorgungsunterbrechung

Marienheide (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr kam es in Teilen der Gemeinde Marienheide zu einem Stromausfall, der mehr als 200 Haushalte für etwa 2 Stunden von der Stromversorgung abschnitt. Ursache war ein umgestürzter Baum in der Ortschaft Höfel, der auf eine Stromleitung fiel und darin hängenblieb. Der Löschzug Marienheide und der örtliche Energieversorger wurden umgehend alarmiert, um die Situation zu bewältigen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Energieversorgers arbeiteten eng zusammen, um die Situation schnellstmöglich zu beheben. Um die Sicherheit der Rettungskräfte zu gewährleisten, musste die betroffene Stromleitung durch den Energieversorger abgestellt werden. Erst nachdem die Stromleitung stromlos war, konnte die Feuerwehr den Baum sicher beseitigen.

Während der Beseitigung des Baumes waren mehr geschätzt mehr als 200 Haushalte in Teilen der Gemeinde Marienheide vorübergehend ohne Strom. Die Energieversorgung konnte jedoch innerhalb von etwa 2 Stunden wiederhergestellt werden.

