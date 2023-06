Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Schwimmer in Sicherheit: Vermisster Wassersportler findet eigenständig den Weg zurück ans Ufer

Marienheide (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:42 Uhr wurde die Feuerwehr Marienheide mit den Einheiten Marienheide, Kempershöhe und Kalsbach sowie dem Rettungsdienst und der Polizei zu einer gemeldeten Person im Wasser an die Brucher Talsperre alarmiert. Ein Schwimmer konnte durch die Angehörigen nicht mehr ausfindig gemacht werden, woraufhin diese den Notruf wählten und damit die Rettungskette in Gang setzten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren unmittelbar zwei Punkte am Uferbereich der Talsperre an und ließen das Rettungsboot zu Wasser. Ein Trupp rüstete sich mit entsprechendem Rettungsgerät aus und stand in Bereitstellung am Ufer. Bereits kurze Zeit nach Beginn der Suchmaßnahmen wurde der vermisste Schwimmer aufgefunden und begab sich daraufhin eigenständig zum Ufer. Die Person hatte keinen medizinischen Notfall erlitten, sondern sich lediglich außer Sichtweite der Angehörigen im Wasser aufgehalten, welche aus Sorge den Notruf wählten. Die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach etwa 45 Minuten wieder beenden.

Die Reaktion der Angehörigen, in diesem Fall in guter Absicht einen Notruf abzusetzen war in diesem Fall genau richtig. Im Falle einer Notlage des Schwimmers hätte man hierdurch wertvolle Minuten gewonnen.

