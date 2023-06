Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Nur vier Feuerwehreinsätze - Schwere Unwetterlage blieb in Marienheide glücklicherweise aus

Die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigte Schwergewitterlage am gestrigen Donnerstag und im Verlauf der Nacht zu Freitag verschonte die Gemeinde Marienheide glücklicherweise weitestgehend. Dennoch mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Marienheide seit dem Nachmittag bis Freitagmorgen insgesamt zu vier Einsätzen ausrücken.

Am Nachmittag gegen 17 Uhr wurde der Löschzug Marienheide, gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei in ein Wohngebiet in der Marienheider Ortsmitte zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Die Tür wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet und die betroffene Wohneinheit im Anschluss an Rettungsdienst und Polizei zur weiteren Einsatzabwicklung übergeben.

In der Nacht zu Freitag wurde die Löschgruppe Kempershöhe um 0:41 Uhr zu einem umgestürzten Baum in die Ortslage Gogarten alarmiert.

Am Freitagmorgen um 5:54 Uhr wurde der Löschzug Marienheide ebenfalls zu einem umgestürzten Baum auf einer Landstraße Nahe der Lingesetalsperre alarmiert. Der Baum wurde durch die Einsatzkräfte mittels Motorkettensäge beseitigt, die Straße gereinigt und der Einsatz nach etwa 30 Minuten bereits wieder beendet.

Unmittelbar im Anschluss wurde der Löschzug Marienheide zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Zwischen den Ortslagen Kalsbach und Marienheide hatte ein unbekanntes Fahrzeug eine größere Ölspur verursacht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle zunächst ab und forderte im Verlauf ein Fachunternehmen zur Reinigung der verunreinigten Fahrbahn an. Gegen 8 Uhr konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

