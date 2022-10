Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Lagerräume

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es auf Lagerräume eines Bekleidungsgeschäfts in der Erfurter Altstadt abgesehen. Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, versuchten die Täter vermutlich bereits am Wochenende, in die Räume einzubrechen. Dazu verschafften sie sich Zutritt zum Kellerbereich des Geschäfts und hebelten anschließend an zwei Türen. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelang es den Langfingern nicht, die Türen zu öffnen. Die Höhe des verursachten Schadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell