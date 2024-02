POL-WHV: Unfallflucht im Wangerland - Verursacher entfernt sich zunächst, verunfallt erneut und wird ins Krankenhaus verbracht

Zetel (ots) - In Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 22:30 Uhr kam es in der Fritz-Frerichs-Straße in Zetel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Das Badezimmerfenster des Hauses wurde durch bislang unbekannte Täter geöffnet. So gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden. ...

mehr