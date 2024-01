Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geschlossene Schranke eines Parkhauses durchfahren

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 06.01.2024 gegen 11.00 Uhr ereignete sich in Greifswald in der Tiefgarage am Markt, Rakower Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 73-jährige deutsche Fahrzeugführerin verlor nach derzeitigem Stand aufgrund des Verwechselns der Brems- und Gaspedale die Kontrolle über ihren PKW Audi. Dadurch fuhr sie durch die geschlossene Schranke der Tiefgarage gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen parkenden PKW Mini Cooper. Die Frau blieb unverletzt. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.500 Euro.

