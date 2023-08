LPI-SLF: Infokasten der Höllentalbahn beschädigt

Pörmitz (ots) - Am 02.08.2023 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Skoda die L1077 zwischen Dittersdorf und Oettersdorf. Höhe der Einmündung Pörmitz kam Fahrer des Skodas aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern. In der Folge stieß der Skoda gegen die Leitplanke, so dass am Kfz und an der Leitplanke Sachschaden entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 27-jährige russische ...

