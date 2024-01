POL-NB: Brennender PKW in Heilgeisthof bei Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Neubrandenburg (ots) - Am 04.01.2024 gegen 17:50 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Meldung ein, dass die Rauchmelder einer Wohnung in der 5. Etage eines Wohnblockes in der W.-Ahlers-Straße in Neubrandenburg ausgelöst hatten. Nachbarn hatten den Alarm vernommen und ...

mehr