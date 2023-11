Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfallflühtiger stiehlt Fahrrad

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Gronauer Straße/Öddingstraße;

Tatzeit: 09.11.2023, 14.30 Uhr;

Aus einem Keller ein Fahrrad entwendet hat am Donnerstag ein Mann aus Vreden. Zuvor war der 39-Jährige mutmaßlich an einem Verkehrsunfall beteiligt. Ein Zeuge schilderte, dass ein Autofahrer gegen 13.20 Uhr in Schlangenlinien und mit quietschenden Reifen über die Baumwollstraße unweit des Ahauser Ortsteils Alstätte gefahren sei. Die Fahrt endete an einem Schildermast im Straßengraben. Sein Fahrzeug ließ der Fahrer an der Unfallstelle zurück. Wenig später hatte sich ein zunächst Unbekannter Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Gronauer Straße verschafft und ein unverschlossenes Pedelec entwendet. Die Tat blieb nicht unbeobachtet. Der Eigentümer des Rades stellte den Dieb. Es kam zu einem Gerangel und der Täter flüchtete erneut zu Fuß weiter. Die Fahndung nach dem Mann war erfolgreich: Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn vorläufig festnehmen. Wie sich schnell herausstellte, ist der Festgenommene auch der flüchtige Autofahrer von der Baumwollstraße. Ein Atemalkoholtest erklärte den Grund der missglückten Autofahrt: Das Display zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,4 Promille schließen ließ. Es folgte eine Blutentnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Vredener entlassen. Er wird sich neben den zivilrechtlichen Ansprüchen strafrechtlich wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss sowie des räuberischen Diebstahls verantworten müssen. (db)

