Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtrag zu "Schwerer Verkehrsunfall auf der Baumwollstraße (B70)"

Verkehrsunfall mit Linienbus

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Amtsvennweg (Bundesstraße 70);

Unfallzeit: 09.11.2023, 07.50 Uhr;

Eine Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Gronau auf der Baumwollstraße. Eine 54-jährige Stadtlohnerin, Fahrerin eines Linienbusses, geriet zwischen der Einmündung der Kreisstraße 25 und der Anschlussstelle Bundesstraße 54 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen einer 25-jährigen Ahauserin, der sich daraufhin überschlug. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die Frau in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Auch die Busfahrerin sowie alle sieben Fahrgäste, im Alter zwischen 21 und 46 Jahren, verletzten sich leicht und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung der von der Straße abgekommenen Fahrzeuge sowie für die Unfallaufnahme war die Sperrung des Amtsvennwegs erforderlich. Ermittler des Verkehrskommissariats Ahaus unterstützten bei der Unfallaufnahme. Zu den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, darunter ein leitender Notarzt, und der Polizei wurde zudem ein Notfallseelsorger eingesetzt. Der Linienbus war auf der B70 aus Richtung Ahaus-Alstätte kommend in Richtung Gronau unterwegs. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell