Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 14.09.2023 gegen 13:00 Uhr, kam es am den Fußgängerüberweg in der Marstallstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Kind (7). Das Kind wurde beim Überqueren der Straße an der Ampel aus bislang ungeklärter Ursache erfasst und durch den folgenden Sturz leicht verletzt. Obwohl sich der beteiligte Fahrzeugführer vergewisserte, dass das Kind augenscheinlich nicht schwer verletzt wurde, verließ er den Unfallort, ohne Erziehungsberechtigte oder die Polizei zu informieren. Bei dem unfallbeteiligten PKW könnte es sich um ein Fabrikat der Marke Skoda handeln (Farbe: rot, Ortskennung: GRZ). Die Polizei Greiz (03661/621-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Bezugsnummer 0242919/2023 um Zeugenhinweise. (PZ)

