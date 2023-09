Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am 16.09.2023 gegen 02:00 Uhr wurde eine junge Frau in Gera in der Karl-Matthes-Straße durch eine unbekannte männliche Person mit einem Messer bedroht und leicht verletzt. Sie konnte sich anschließend mit ihrem Hund in Sicherheit bringen. Der Täter soll akzentfrei deutsch gesprochen haben und wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-25 Jahre, 180-185cm groß, normale Statur, komplett schwarz, gekleidet, schwarze Handschuhe, schwarzes Mundtuch, schwarze Mütze

Die Kriminalpolizei Gera bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel.-Nr.: 0365-829-0 zu melden.

