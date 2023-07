BPOLI DD: Routinekontrolle führt zur Festnahme von gesuchten Dieb

Dresden (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Dresden kontrollierte am Donnerstagabend (06.07.2023) einen Reisenden in der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Insgesamt drei Haftbefehle aus den Jahren 2019 bis 2021 wegen Diebstahls in zwei Fällen und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ...

