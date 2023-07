Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mann mit drei Haftbefehlen am Flughafen Dresden

Dresden (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Dresden kontrollierte am Donnerstagabend (06.07.2023) einen Reisenden in der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Insgesamt drei Haftbefehle aus den Jahren 2019 bis 2021 wegen Diebstahls in zwei Fällen und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden gegen den Deutschen erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 250 Tagen konnte der Mann gegen Zahlung von 3.750 Euro abwenden. 600 Euro bezahlte er vor Ort bei der Bundespolizei ein. Der Restbetrag von 3.150 Euro wurde durch Bekannte bei der Bundespolizei in Leipzig beglichen.

