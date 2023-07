Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Erneute Schleusung in Dresden - Schleuser in Haft

Dresden (ots)

Am Freitagmorgen (07.07.2023) gegen 04:25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Dresden und der Bundespolizeiinspektion Dresden einen PKW im Kohlsdorfer Weg in Dresden. Neben dem ukrainischen Fahrer befanden sich sieben weitere Personen im Fahrzeug, davon eine liegend und ungesichert im Kofferraum. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten die Personen nicht vorweisen. Sie gaben an, syrische Staatsangehörige zu sein. Bei dem Fahrer und mutmaßlichen Schleuser handelte es sich um einen 26-jährigen Ukrainer, welcher vorläufig festgenommen wurde. Die syrische Familie mit Kindern im Alter von 11 Monaten bis 14 Jahren wurden nach der polizeilichen Bearbeitung und Versorgung in den Räumlichkeiten der Bundespolizei Dresden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Im Fahrzeug wurde ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser zugriffsbereit zwischen Fahrersitz und Fahrertür aufgefunden. Der mutmaßliche Schleuser wurde heute dem Haftrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell