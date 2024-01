Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW-Fahrer verursacht unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots)

Am 03.01.2024 gegen 17:25 Uhr befuhr der 42-jährige ukrainische Fahrzeugführer mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die B198 aus Richtung Mirow kommend in Richtung Wesenberg. Nach Zeugenaussagen fuhr er dabei in Schlangenlinie. Dabei kam er auch mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei jeweils mit der Schutzplanke zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Neustrelitz fort und die Zeugen informierten die Polizei. Durch diese konnte der LKW auf der Ortsumgehung von Neustrelitz (B96) festgestellt und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrollen stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

