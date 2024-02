Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht hätte ein 36-jähriger Mann sein Fahrrad besser nach Hause schieben sollen. Stattdessen setzte er sich auf den Sattel und trat in die Pedale seines Drahtesels. In der Innenstadt von Erfurt geriet der Radfahrer allerdings in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hierbei stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille fest. Nach einer Blutentnahme und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, musste der 36-Jährige seinen Heimweg schlussendlich doch zu Fuß antreten. (JN)

