LPI-EF: Sicherheitsdienst angegriffen

Erfurt (ots) - Für einen 19-Jährigen endete am Mittwochabend die Fahrt mit einem E-Scooter schmerzlich. Verbotenerweise war der junge Mann in der Vollbrachtstraße mit dem Elektroroller auf dem Gehweg gefahren. Aufgrund eines technischen Defekts blockierte plötzlich die Lenkung seines Gefährts. Dabei kam der 19-Jährige vom Weg ab und fuhr gegen ein geparktes Auto. Neben einem Schaden am Auto, verursachte die Kollision leichte Verletzungen am Bein des E-Scooter Fahrers. ...

