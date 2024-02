LPI-EF: Schlagstock in der Öffentlichkeit

Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Montag und Dienstag beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda mehrere Ortseingangsschilder. Bei Streifenfahrten waren zehn Schilder festgestellt worden, die durch Störenfriede aus dem Boden gedrückt und teilweise verbogen waren. An den Fundamenten und Stangen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei erstattete in allen Fällen Anzeige wegen ...

