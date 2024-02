Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angerempelt und geschlagen

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde ein Passant in der Erfurter Innenstadt angegriffen. Der 24-Jährige war gegen 19:45 Uhr am Anger von einem entgegenkommenden Fußgänger angerempelt worden. Es kam zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen, dem unbekannten Mann sowie dessen Begleiter. Statt ihres Weges zu gehen, schlugen und traten die beiden Männer auf den 24-Jährigen ein. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Als das Duo das Weite gesucht hatte, merkte der Geschädigte, dass während der Auseinandersetzung sein Handy im Wert von 1.400 Euro zerstört worden war. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Ermittlungen der Polizei, wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet und zur Aufklärung der Straftat beitragen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0054183 entgegen. (JN)

