Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schwerinerin rettet mit Hilfe eines SUP-Boardes ältere Dame vor dem Ertrinken

Waldeck/Schwerin (ots)

Am Freitag, den 21.07.2023, wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin gemeldet, dass eine ältere Dame in ihrem Bootshaus am Heidesee beim Enten füttern ins Wasser der Bootsbox gefallen war. Die 80-jährige Frau kam aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser, konnte sich jedoch an einem Pfahl festhalten. Ihre Hilferufe wurden von einer weiteren Frau gehört, die sich zufällig in der Nähe aufhielt. Die Retterin nahm ihr SUP-Board zu Hilfe und rettete die Verunfallte auf das Board. Die Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin sowie der Rettungsdienst begaben sich sofort zum Bootshaus. Der Rettungsdienst versorgte die unterkühlte und geschwächte ältere Dame und brachte diese in ein Krankenhaus. Die Wasserschutzpolizei Schwerin nahm den Sachverhalt auf.

Ohne die schnelle Hilfe der SUP-Sportlerin hätte die Frau diesen Unfall wahrscheinlich nicht überlebt.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell