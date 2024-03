Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Erfurt (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Herrenberg in Erfurt in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte hatten sich zur Bleibe eines 41-Jährigen begeben und brachen die Wohnungstür auf. Auf ihrem Beutezug durchwühlten die unbekannten Täter die menschenleere Wohnung. Dabei gerieten zwei abgestellte Fahrräder in das Visier der Langfinger. Die Räder im Gesamtwert von 2.800 Euro verließen zusammen mit den Einbrechern die Wohnung und verschwanden. Es entstand ein Sachschaden an der Eingangstür von über 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. (MO)

