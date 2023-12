BPOL-F: Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Sonntag einen 20-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am Sonntagmorgen einer Reisenden an einem abfahrbereiten ICE am Gleis 9 im Hauptbahnhof das Handy gestohlen hatte. Nach Einfahrt des Zuges kam es am Bahnsteig zu einem starken Gedränge, was der Täter ausnutzte um das Handy aus der Jackentasche zu ziehen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte eine Streife den ...

mehr