Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Baugeräte von DB-Baustelle gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG im Bereich der Contardtstrasse in Frankfurt-Rödelheim Bauwerkzeige im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der Bahn hatten den Diebstahl am Mittwoch festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter einen hochwertigen Bohrer mit Zubehör im Zeitraum 22. bis zum 29. November entwenden haben. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

