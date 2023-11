Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kofferdieb im Zug gestellt

Frankfurt am Main (ots)

In einem ICE von Fulda nach Frankfurt am Main konnte am Sonntagmittag ein Reisender gemeinsam mit dem Zugbegleiter einen 19-jährigen Mann aus Gießen stellen, der kurz zuvor dem Reisenden, einem 28-jährigen Mann aus Bremen, den Koffer gestohlen hatte. Nachdem der 19-Jährige den Koffer in einem unbeobachteten Moment entwendet hatte, bemerkte der Reisende wenig später den Verlust. Er meldete sich sofort beim Zugbegleiter und gemeinsam suchten sie den Zug nach dem Koffer ab. In einem anderen Teil des Zuges wurden sie fündig, wo sie den 19-Jährigen mit dem gestohlenen Koffer antrafen. Als der Zug wenig später im Frankfurter Hauptbahnhof einfuhr, übergaben sie den Mann einer Streife der Bundespolizei. In der Wache wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Danach wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Opfer konnte letztlich seine Reise fortsetzen.

