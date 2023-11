BPOL-F: Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - In einem ICE von Fulda nach Frankfurt am Main konnte am Sonntagmittag ein Reisender gemeinsam mit dem Zugbegleiter einen 19-jährigen Mann aus Gießen stellen, der kurz zuvor dem Reisenden, einem 28-jährigen Mann aus Bremen, den Koffer gestohlen hatte. Nachdem der 19-Jährige den Koffer in einem unbeobachteten Moment entwendet hatte, bemerkte der Reisende wenig später den Verlust. Er meldete sich sofort beim Zugbegleiter und gemeinsam suchten sie ...

