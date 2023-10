Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Von Jugendschutzstreife beobachtet

Bühl (ots)

Drei Kinder haben am Dienstagmittag in einem Einkaufsgeschäft in der Güterstraße mit einer Pistole hantiert und wurden hierbei von einer zivilen Jugendschutzstreife des Polizeireviers Bühl beobachtet. Zu einer Bedrohungssituation ist es nach derzeitigen Feststellungen nicht gekommen. Die beiden Polizisten nahmen den Jungs die Pistole ab und verbrachte das Trio zum Polizeirevier. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine äußerlich nicht erkennbare Spielzeugpistole. Bei der Durchsicht einer Umhängetasche konnten überdies zwei Messer vorgefunden werden. Die Kinder wurden anschließend ihren verständigten Eltern übergeben. Die zuständigen Behörden werden über den Sachverhalt unterrichtet.

