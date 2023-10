Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Achern (ots)

Am Dienstagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis circa 21.30 Uhr ist bislang unbekannten Tätern der unberechtigte Zutritt zu einer Wohnung in der Schillerstraße gelungen. Hierzu sollen die Unbekannten zunächst mithilfe eines unbekannten Werkzeugs ein Fenster eingeschlagen und dieses anschließend geöffnet haben. Laut Stand der jetzigen Ermittlungen wurden insgesamt über 1.000 Euro entwendet. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Es ist bislang noch unklar, ob neben dem Bargeld noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/ja

