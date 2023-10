Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Graffiti-Schmierereien im Bereich des Gemeindezentrums und der Sandstraße

Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07. - 08.10) beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Objekte im Bereich des Gemeindezentrums und bei einer Schule in der Nähe der Sandstraße. Unter anderem sprühten sie hierbei ein Hakenkreuz an eine Hauswand. Sie verursachten einen Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Zeugen beschrieben drei männliche Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Straftaten stehen. Zwei der Personen sollen einen dunklen und ein Weiterer einen hellen Kapuzenpulli getragen haben.

Der südhessische Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell