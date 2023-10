POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Heppenheim (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei in der Nacht zum Sonntag (08.10.) angezeigt. Über die Terrasse verschafften sich Kriminelle vermutlich zwischen 17.45 und 00.05 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Tulpenweg. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld und Schmuck. Zudem wurde in der Zeit zwischen 17.45 und 0.55 Uhr über die ...

mehr