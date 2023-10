Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Zeugen gesucht

Biberach (ots)

In der Nacht von Freitag, 13.10.2023 auf Samstag 14.10.2023 kam es in der Gemeinde Biberach zu einer Serie von Diebstählen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen, versuchten Unbekannte in eine Vielzahl von Fahrzeugen zu gelangen, um dort Wertgegenstände zu entwenden. Teilweise waren der oder die Langfinger hier auch erfolgreich, denn viele Pkw waren schlicht unverschlossen. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach suchen nun Zeugen und insbesondere Aufnahmen von Überwachungskameras auf denen etwaige Personen gefilmt wurden, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Zell unter der Rufnummer 07835-547490 oder das Polizeirevier Haslach unter 07832-975920.

